Soçi'deki kritik görüşme başladı! S-400 ve İdlib masada

AA 29 Eylül 2021 Çarşamba 13:27 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 13:40

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TRK" uçağı ile saat 12.15'te, Rusya'nın Soçi kentine geldi.

Erdoğan, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda, Krasnador Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdaşev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Soçi'ye geldi.

İki lider, İdlib ve Suriye'deki gelişmeleri kapsamlı şekilde masaya yatıracak. Yeni S-400 alımı da görüşülecek önemli konulardan biri.

Görüşmenin ana gündem maddesinin İdlib olacağı belirtiliyor. Görüşmede, iki liderin Suriye'nin kuzeybatısındaki gelişmeleri kapsamlı şekilde ele alacağı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye'de yeni bir istikrarsızlık olmaması gerektiği yönündeki mesajının yanı sıra İdlib anlaşmasında belirtilen şartlara ne kadar uyulup uyulmadığı konularını da masaya yatırması bekleniyor.

Görüşmede ayrıca Başkan Erdoğan, S-400 hava savunma ikinci sistemi satın alma konusunu da görüşecek. İki ülke arasında savunma, enerji ve turizm alanlarında yakın işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde durulması öngörülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde ağırlıklı olarak enerji projeleri ile turizmin de ele alınacağı ifade ediliyor.