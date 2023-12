Başkan Erdoğan'ın tarihi sözüne dikkat çekti: Türkiye, uluslararası sistemdeki rolünün daha çok farkında

"Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023'e katılan Giannotta, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünyanın fırsatlardan ziyade "çeşitli tehditler ve zorluklarla" dolu küresel bir ortam haline geldiğini belirten Giannotta, dünyadaki güncel çatışma bölgelerine dikkati çekti.

Giannotta, güncel çatışmaların yanında siyasi atmosferde "dondurulmuş çatışma" bölgelerinin de bulunduğuna işaret ederek "Dünya genelinde 'dondurulmuş çatışma' olarak adlandırılan ve uzun bir geçmişe sahip olan, asla bir çözüm bulunamayan başka çatışmalar da var." değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE, ULUSLARARASI SİSTEMDEKİ ROLÜNÜN DAHA ÇOK FARKINDA"

Giannotta, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna, Türkiye'nin "kapasitesine" ve "artan küresel rolüne" atıfta bulunarak "Türkiye, uluslararası sistemdeki rolünün daha çok farkında." diye konuştu.

Türkiye'nin "akıllı bir güç" olarak nitelendirilebileceğini kaydeden Giannotta, Türkiye'nin "hem yumuşak hem de sert güç" unsurlarını barındırdığının altını çizdi.

Valeria Giannotta, Türkiye'nin "etkili bir güç" olduğunu dile getirerek "Türkiye, büyük bir dış politika gündemi için daha bağımsız olmayı hedefliyor çünkü çok ilginç bir coğrafyada bulunduğunun, aynı zamanda tehditlerle, istikrarsızlık unsurlarıyla çevrili olduğunun ve bu tehditlerle başa çıkması gerektiğinin farkında." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin "uluslararası sistemin ve sistemin mevcut mimarisinin artık o kadar da verimli olmadığının farkında" olduğunu söyleyen Giannotta, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözüne ve "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabına dikkati çekti.

CeSPI Türkiye Gözlem Merkezi Koordinatörü Giannotta, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyeden oluşmasına işaret ederek bu durumun "mevcut sistemdeki güç dağılımını" yansıtmadığını belirtti.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ndeki rolüne de değinen Giannotta, Türkiye, bazı özel konularda küresel düzeyde farkındalık yaratırken bazı seçenekleri de teşvik ediyor." dedi.

TÜRKİYE - İTALYA İLİŞKİLERİNE ÖVGÜ

Giannotta, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkileri "özel bir dostluktan öte" olarak tanımlarken Türk ve İtalyan toplumlarının "birçok ortak noktaya" sahip olduğunu vurguladı.

İki ülkenin çok sayıda uluslararası örgütte birlikte çalıştığını söyleyen Giannotta, büyük bir ticaret hacmine de sahip olduğunu kaydetti.

Giannotta, Türkiye-İtalya ilişkilerinin "iyi durumda" olduğunu ancak her zaman daha iyi bir noktaya taşınabileceğini belirterek "Her şey diyalog ve karşılıklı anlayıştan geçiyor ki bu, ilişkilerimizde her zaman en önemli nokta olmuştur." diye konuştu.

DÜNYADAKİ "GELENEKSEL OLMAYAN ZORLUKLARA" DEĞİNDİ

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla "enerji krizinden" kaynaklanan sorunların daha belirgin hale geldiğini söyleyen Giannotta, "Ayrıca çevreden kaynaklanan zorluklar da var, küresel ısınmanın da olduğu küresel bir durumda yaşıyoruz; çok kirli bir çevremiz var." değerlendirmesinde bulundu.

CeSPI Türkiye Gözlem Merkezi Koordinatörü Giannotta, Kovid-19 salgını gibi sağlık sorunlarının yanı sıra insanlığın gıda krizi ve siber güvenlik, yapay zekadan kaynaklanabilecek problemler gibi "geleneksel olmayan zorluklarla" yüzleştiğini vurguladı.

İnsanlığın bu durumlarla mücadele etmesi için TRT World Forum 2023 gibi etkinliklerin önemli olduğunu kaydeden Giannotta, "TRT World Forum gibi bir etkinliğin çözüm konusunda farkındalık yaratmak, sorunlara ilişkin çözümler üzerinde birlikte tartışmak ve beyin fırtınası yapmak için çok önemli olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

TRT WORLD FORUM 2023

Bölgesel ve küresel meselelerin derinlikli tartışılarak çözüm önerilerinin dikkate sunulduğu ve anlayış zemininin güçlendirildiği TRT World Forum 2023'te 10 açık oturum ve 8 yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Farklı coğrafyalardan 100'e yakın ülkeden 1000'in üzerinde katılımcı ile 150'nin üzerinde uluslararası bilinirliği olan üst düzey konuşmacının katıldığı forumda, küresel işbirliklerinden liderliğe, barış diplomasisinden gıda güvenliğine, enerji krizinden iklim değişikliğine, göçten Müslüman karşıtlığına, medya ve dijitalleşmeden dezenformasyona kadar tüm dünyayı ilgilendiren kritik konular ele alındı.