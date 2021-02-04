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Dünya

Cumhurbaşkanı Said: Savaşa aynı yüksek maneviyatla devam edeceğiz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin merkezindeki dağlık bölgede dün el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda dört askerin hayatını kaybetmesinin ardından 'terörle mücadeleye devam' açıklaması yaptı.

AA04 Şubat 2021 Perşembe 15:33 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 15:33
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Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, dün Tunus kırsalındaki saldırıda hayatını kaybeden dört asker için düzenlenen anma törenine katıldı.

Said burada yaptığı konuşmasında, "Savaş bir mücadele. Savaşa aynı yüksek maneviyatla devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Bu suçlulara, arkasındakilere, Tunus devletini vurmaya çalışanlara karşı koyacağız. Savaşa tüm cephelerde devam etmek için kararlıyız çünkü zaferden başkasını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunus'un Cezayir sınırı yakınlarındaki Mığila dağlık bölgesinde terör unsurlarını takip eden güvenlik güçlerine dün saldırı düzenlenmişti.

Güvenlik güçlerinin aracını hedef alan EYP'li saldırıda, 4 asker yaşamını yitirmişti.

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