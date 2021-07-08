Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin verdiği destek önemlidir

AA 8 Temmuz 2021 Perşembe 19:55 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 19:55

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Polis Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen "KKTC Polis Genel Müdürlüğü Araç ve Malzeme Hibe Töreni"nde konuşma yaptı.

Tatar, KKTC'nin araç-gereç mobilize gücünün daha etkin bir şekilde sağlanabilmesi ve asayiş ile emniyetin korunabilmesi için bu takviyenin yapıldığını bildirdi.

KKTC'nin kendi imkanları çerçevesinde ekipmanları ve diğer araç gereçleri sürekli olarak geliştirdiğini aktaran Tatar, Türkiye'nin destekleriyle polis teşkilatının daha da güçlendirilmesinin herkesin temennisi olduğunu dile getirdi.

Tatar, KKTC'de polisin icra kabiliyetini düzenleyebilmesi için yeteneğinin artırılması gerektiğini, bunun da araç gerece ve teknolojinin sunduğu imkanlara bağlı olduğunu söyledi.

Bu desteğin önemine vurgu yapan Tatar, Türkiye'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC polisinin hem gerekli eğitimlerden geçmesi hem de Türkiye'nin istihbarat birimleri ve polis teşkilatıyla bilgi alışverişini düzenleyebilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Bugünlerde birtakım tedbirleri alabilmenin bilgi akışına bağlı olduğunu aktaran Tatar, "Bilgi akışını sağlayabilmeniz durumunda çok daha etkili olabilirsiniz. Dolayısıyla bütün araç gereç ve teknolojinin verdiği imkanlarla polis gücümüzün takviye edilmesi KKTC adına çok olumlu bir gelişmedir. Bu bağlamda mutluluğumu ifade etmek istiyorum." dedi.

Tatar, egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü destekleyen egemen KKTC'nin imkanlarının da artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Tatar "Çeşitli olayların önlenmesi anlamında etkin ve mobilize polis gücümüzün bütün halkın emniyeti, güvenliği ve asayişi için en iyi şekilde değerlendirilmesi, sahada araç gerecin en iyi şekilde elde edilmesi konusunda Türkiye'nin verdiği destek önemlidir." diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gösterdiği yakın ilgi ve hassasiyet dolayısıyla teşekkür etti.

Törene, Cumhurbaşkanı Tatar'ın yanı sıra, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, KKTC Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve diğer yetkililer katıldı.