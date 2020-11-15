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Dünya

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un koronavirüs tedavisi tamamlandı

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Kovid-19 tedavi sürecini tamamladı.

AA15 Kasım 2020 Pazar 19:42 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 19:43
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Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 tedavisi için Almanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Tebbun, doktorların önerdiği tedavi protokolünü tamamladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 74 yaşındaki Tebbun'un Almanya'da bulunduğu hastaneden ne zaman ayrılacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Tebbun, bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine 24 Ekim'de kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığından 28 Ekim'de yapılan açıklamada, Tebbun'un bazı kapsamlı tahliller için Almanya'ya gittiği ifade edilmişti. Daha sonraki açıklamalarda da Tebbun'un sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilmişti.

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