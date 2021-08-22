İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2021 Pazar / 14 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4864
  • EURO
    9,9868
  • ALTIN
    486.007
  • BIST100
    1444.63
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cumhurbaşkanı Tokayev: Afganistan'daki durum Kazakistan için belli riskler yaratıyor
Dünya

Cumhurbaşkanı Tokayev: Afganistan'daki durum Kazakistan için belli riskler yaratıyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, toplumda Afganistan'daki son gelişmelerden dolayı endişenin arttığını belirterek, 'Afganistan'da yaşanan durum Kazakistan için doğrudan bir tehdit oluşturmasa da belli riskler yaratıyor.' dedi.

AA22 Ağustos 2021 Pazar 14:50 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 14:50
ABONE OL

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Almatı eyaletindeki Ulusal Muhafızların Savaş ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kolluk kuvvetlerin "Kaysar-2021" tatbikatını yerinde izledi.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, uluslararası durumun tırmandığı bu dönemde devletin güç yapılarının azami ölçüde seferber edilmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle Afganistan'daki son gelişmelerden dolayı toplumda endişenin arttığına işaret eden Tokayev, "Afganistan'da yaşanan durum Kazakistan için doğrudan bir tehdit oluşturmasa da belli riskler yaratıyor. Bu nedenle, durum sürecini yakından izlemeli ve her türlü zorluğa gerekli cevabı vermeye hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.