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Dünya

Cumhurbaşkanı Zurabişvili hükümete süre verdi: Seçime gidin!

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, hükümete yeniden seçime gitmesi için bir hafta süre verdi.

DHA23 Aralık 2024 Pazartesi 12:33 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Zurabişvili hükümete süre verdi: Seçime gidin!
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini belirterek, hükümete yeni seçimleri ilan etmesi için bir hafta süre tanıdı.

Zurabişvili, dün akşam başkent Tiflis'te ABD ve AB tarafından da desteklenen gösterilerde bir konuşma yaptı. Zurabişvili, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin Kurucu Onursal Başkanı Bidzina İvanişvili ile görüşmeye hazır olduğunu ve seçimlerin yenilenmesi konusunda 29 Aralık'a kadar anlaşmaları gerektiğini söyledi.

  • Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili
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