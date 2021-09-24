Cumhurbaşkanına karşı cephe aldılar: Darbe düşüyor!

AA 24 Eylül 2021 Cuma 21:31 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 21:31

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına karşı geniş çaplı bir muhalefet oluşturmak için partiler ve siyasi güçlerle iletişime geçtiklerini belirten Hemami, Tunus devriminin değerlerine bağlı kalarak baskı yönetiminin her türlüsüne karşı çıkacaklarını ifade etti.

Hemami konuşmasında, Said'in çarşamba günkü aldığı kararları "darbe sürecinin devamı ve tiranlık ve diktatörlüğe doğru büyük bir adım" olarak değerlendirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de de yasama ve yürütme yetkilerini devralarak yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımlamıştı.