İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2021 Cuma / 17 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8418
  • EURO
    10,3721
  • ALTIN
    496.819
  • BIST100
    1384.68
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cumhurbaşkanına karşı cephe aldılar: Darbe düşüyor!
Dünya

Cumhurbaşkanına karşı cephe aldılar: Darbe düşüyor!

Tunus'ta İşçi Partisi Genel Sekreteri Hamme el-Hemami, Cumhurbaşkanı Kays Said'in yetkilerini genişleten icraatlarına karşı koymak için istişarelere başlandığını açıkladı. Hemami, partisinin başkent Tunus'ta 'Darbe düşüyor, yeni diktatöre hayır' sloganıyla düzenlediği basın toplantısında konuştu.

AA24 Eylül 2021 Cuma 21:31 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 21:31
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına karşı geniş çaplı bir muhalefet oluşturmak için partiler ve siyasi güçlerle iletişime geçtiklerini belirten Hemami, Tunus devriminin değerlerine bağlı kalarak baskı yönetiminin her türlüsüne karşı çıkacaklarını ifade etti.

Hemami konuşmasında, Said'in çarşamba günkü aldığı kararları "darbe sürecinin devamı ve tiranlık ve diktatörlüğe doğru büyük bir adım" olarak değerlendirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de de yasama ve yürütme yetkilerini devralarak yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımlamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.