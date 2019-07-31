Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Eroğlu Irak'ta
Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.
- AA
Veysel Eroğlu'nu Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Irak Su Kaynakları Bakan Yardımcısı Taha Dıra ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız karşıladı.
Eroğlu'nun Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in yanı sıra Başbakan Adil Abdulmehdi ve Su Kaynakları Bakanı Cemal Adili ile görüşmesi öngörülüyor.
Görüşmelerde temel gündem maddesi olarak iki ülke arasındaki su meselesinin ele alınması bekleniyor.
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