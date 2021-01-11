Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Caparov'dan Türkiye açıklaması

AA 11 Ocak 2021 Pazartesi 07:30 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 07:30

Kırgızistan’da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sadır Caparov, ülkedeki sorunları çözmek için 1-2 yılın yeterli olmadığını belirterek "Siyasi istikrarın sağlanması halinde Kırgızistan'ı ekonomik krizden 3-4 yılda çıkaracağım." dedi.

Caparov, başkent Bişkek'te düzenlediği basın toplantıda seçmenlerine teşekkür etti.

Son 30 yılda yolsuzluğun her alana kök saldığını dile getiren Caparov, yolsuzlukla mücadelede herkesin elini taşının altına koyarak devlete destek olması gerektiğini vurguladı.

- "ESKİ İKTİDARLARIN HATALARINI YAPMAYACAĞIZ"

Seçmenin kendisini yolsuzlukla mücadele etmesi için göreve getirdiğini kaydeden Caparov, "Eski iktidarların hatalarını yapmayacağız. Siyasi baskılardan uzak duracağız. Hukukun üstünlüğünü ihlal edenlere göz yummayacağız." ifadelerini kullandı.

Caparov, ülkedeki sorunları çözmek için 1-2 yılın yeterli olmadığını belirterek "Siyasi istikrarın sağlanması halinde Kırgızistan'ı ekonomik krizden 3-4 yılda çıkaracağım." diye konuştu.

Seçim yarışına giren cumhurbaşkanı adaylarına ve kendisi aleyhine karalama kampanyası yürütenlere karşı kin ve nefret duygusu içinde olmadığını ifade eden Caparov, amacının ülkesinin kalkındırmak, birlik ve beraberlik sağlamak olduğunun altını çizdi.

Caparov, AA muhabirinin Türkiye ile ilişkilerdeki beklentileriyle ilgili sorusuna, "Türkiye ile ilişkilerimizi bugünkünden daha güçlü kılmaya ve üst seviyelere taşımaya çaba sarf edeceğiz." cevabını verdi.

Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Nurjan Şaildabekova, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 79,18'ini alan Sadır Caparov'un cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını bildirmişti.

Caparov, ülkede 4 Ekim 2020'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından düzenlenen protestolar üzerine başbakanlık görevine getirilmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KIRGIZİSTAN'DAKİ SEÇİMLERİN BARIŞ VE HUZUR ORTAMINDA TAMAMLANMASINDAN MEMNUNUZ

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'da düzenlenen erken cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yönetim sistemine ilişkin halk oylamasının barış ve huzur ortamında tamamlanmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan, Kırgızistan'da yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimleri ve referanduma ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve halk oylaması sonuçlarının dost ve kardeş Kırgızistan için hayırlı olmasını temennisinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, Kırgızistan’daki demokratik sürecin kapsayıcılık ve toplumsal uzlaşı temelinde neticelendirilmesi yönünde atılacak adımları destekleyecektir. Erken cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Kırgız Cumhuriyeti’nin yönetim sistemine ilişkin halk oylamasının huzur ve barış ortamı içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz."

Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Nurjan Şaildabekova, cumhurbaşkanlığı seçiminde, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 79,18'ini alan eski Başbakan Sadır Caparov'un kazandığını bildirmişti.