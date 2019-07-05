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Cumhurbaşkanlığından istifa etti, Savunma Bakan Yardımcısı oldu

Rusya Savunma Bakanlığı, eski İnguşetya Cumhurbaşkanı Yunus-Bek Yevkurov’un Rusya Savunma Bakan Yardımcılığına atandığını duyurdu.

  • İHA
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’ya bağlı İnguşetya Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’ndan 2 hafta önce istifa eden Yunus-Bek Yevkurov’un Rusya Savunma Bakan Yardımcılığına atandığını duyurdu. Daha önce general rütbesiyle Rusya Hava Kuvvetlerinde görev alan Yevkurov, Kuzey Kafkasya ve Kosova gibi önemli noktalarda görev yapmıştı. Yevkurov, Savunma Bakan Yardımcılığında görev alanı olarak Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri savaş eğitimini ve uçuş güvenliği hizmetini yönetecek.
 
Rus askeri uzman Vladislav Şurıgin, Rus basınına konu ile ilgili yorumlarını aktararak, “Rusya Savunma Bakanlığında savaş eğitimine bakan bir bakan yardımcısının ortaya çıkması yerinde bir karar. Savaş eğitiminde görevli ilk bakan yardımcısı oldu. Savunma bakanı zaten çok sayıda görevle karşı karşıya kalıyor. Askeri savaş eğitimini her zaman belirli bir görevlinin üstlenmesi yerinde bir hamle oldu” ifadelerini kullandı.

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