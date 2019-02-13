Cumhurbaşkanlığı'ndan Soçi açıklaması: Ortak çabalar gözden geçirilecek

Cumhurbaşkanlığı; Türkiye, Rusya ve İran arasında yarın Soçi'de düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirveye ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Ruhani’nin katılımlarıyla düzenlenecek Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı’na katılmak üzere 14 Şubat 2019 tarihinde Soçi’yi ziyaret edeceklerdir.

Zirvede, Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunmasını teminen sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabalar gözden geçirilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştirecekleri ikili temaslarda, Rusya Federasyonu ve İran’la ilişkilerin yanısıra bölgesel konuların da ele alınması öngörülmektedir.'' denildi.