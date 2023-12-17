Cumhurbaşkanlığının güvenliği Somali ordusuna devredildi

Mohamud, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, 16 yıldır ATMIS tarafından güvenliği sağlanan cumhurbaşkanlığı sarayının artık Somali ordusu ve polisi tarafından korunacağını ifade ederek, güvenliğin ATMIS'in geri çekilme planı kapsamında Somali'ye devredildiğini belirtti.

Somali'de iç savaşın ardından kurulan geçiş hükümeti güçlerine destek için oluşturulan Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM), 22 binin üzerinde personeli ile başta başkent olmak üzere ülkenin önemli bölgelerinin güvenliğini sağladı.

Misyon 2022 yılında geçiş gücü (ATMIS) olarak yeniden adlandırıldı.

ATMIS'ın Aralık 2024'te tüm güvenliği ulusal orduya bırakması planlanıyor.