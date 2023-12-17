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Dünya

Cumhurbaşkanlığının güvenliği Somali ordusuna devredildi

Somali Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Hussein Macallin Mohamud, Afrika Birliği Geçiş Misyonunun (ATMIS) cumhurbaşkanlığının güvenliğini Somali ordusuna devredeceğini söyledi.

AA17 Aralık 2023 Pazar 14:42 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığının güvenliği Somali ordusuna devredildi
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Mohamud, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, 16 yıldır ATMIS tarafından güvenliği sağlanan cumhurbaşkanlığı sarayının artık Somali ordusu ve polisi tarafından korunacağını ifade ederek, güvenliğin ATMIS'in geri çekilme planı kapsamında Somali'ye devredildiğini belirtti.

Somali'de iç savaşın ardından kurulan geçiş hükümeti güçlerine destek için oluşturulan Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM), 22 binin üzerinde personeli ile başta başkent olmak üzere ülkenin önemli bölgelerinin güvenliğini sağladı.

Misyon 2022 yılında geçiş gücü (ATMIS) olarak yeniden adlandırıldı.

ATMIS'ın Aralık 2024'te tüm güvenliği ulusal orduya bırakması planlanıyor.

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