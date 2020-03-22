İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5547
  • EURO
    7,0589
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85795.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'de koronavirüs tespit edildi
Dünya

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'de koronavirüs tespit edildi

ABD Senatosundaki önemli isimlerden Cumhuriyetçi Rand Paul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ve bu süreçte karantina altında olduğunu açıkladı.

AA22 Mart 2020 Pazar 21:48 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 21:48
ABONE OL

Senatör Paul'e ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, senatörün tedbir amaçlı yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

"Senatör şu anda kendisini iyi hissediyor ve karantinada. Kendisinde belirti yoktu, yoğun seyahat ve etkinlik takvimi dolayısıyla tedbir amaçlı test yaptırmıştı." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Paul'ün son dönemde hasta herhangi biriyle doğrudan temasının olduğunu hatırlamadığı belirtildi.

Böylece Paul, ABD Senatosunda Kovid-19 tespit edilen ilk isim oldu.

Karantina süresini doldurmasının ardından senatörün Senato'daki görevine devam edeceği kaydedilen açıklamada, senatörün ofisindeki çalışanların son 10 gündür uzaktan çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Daha önce Temsilciler Meclisi Florida vekili Mario Diaz-Balart ile Utah vekili Ben McAdams'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in testleri ise negatif çıkmıştı.

Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama faaliyetleri 5'inci gününde de sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şehir kuşatıldı ve... Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı: 1642'de 300 bin kişi öldü
Şehir kuşatıldı ve... Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı: 1642'de 300 bin kişi öldü

Şehir kuşatıldı ve... Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı: 1642'de 300 bin kişi öldü

ABD ve İtalya'ya ihraç edilen yerli tanı kiti Türk Tabipler Birliğini rahatsız etti
ABD ve İtalya'ya ihraç edilen yerli tanı kiti Türk Tabipler Birliğini rahatsız etti

ABD ve İtalya'ya ihraç edilen yerli tanı kiti Türk Tabipler Birliğini rahatsız etti

Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var
Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var

Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var

Halk Tv'de skandal sözler: AK Parti seçmeni zaten yaşlı...
Halk Tv'de skandal sözler: AK Parti seçmeni zaten yaşlı...

Halk Tv'de skandal sözler: AK Parti seçmeni zaten yaşlı...
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.