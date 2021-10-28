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Dünya

Cunta, ABD'nin de aralarında olduğu büyükelçilerinin görevine son verdi

Sudan'da ordunun olağanüstü hal (OHAL) ilanı sonrasında, ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, ABD'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkedeki büyükelçileri geri çektiği bildirildi.

AA28 Ekim 2021 Perşembe 18:42 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 18:42
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Sudan devlet televizyonunun haberine göre, Burhan, ABD, Fransa, Katar, Çin, Belçika ve İsviçre'deki büyükelçilerini görevden aldı.

Ordunun 25 Ekim'deki OHAL ilanı ve hükümeti feshetmesinin ardından Sudan'ın ABD, Fransa, Çin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika ve İsviçre'nin de aralarında olduğu 12 ülkedeki büyükelçisi, yayımladıkları ortak açıklamayla askeri müdahaleyi kınamış ve sivil hükümete desteklerini dile getirmişti.

Açıklamada, "Askeri darbeyi en şiddetli biçimde kınıyor, uluslararası toplumun tutumunu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

- Olağanüstü hal ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, Hamduk'un ertesi gün serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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