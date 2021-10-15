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Dünya

Cürmüne bakmadan küstahlıkta tavan yaptı! Türkiye'ye yönelik hadsiz sözler

Haddini aşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldiği toplantıda Türkiye'ye tehditler savurdu. ABD'den destek dilenen, egemenliklerinin tehdit altında olduğunu ve savaşa hazır olduklarını söyleyen Dendias, cürmüne bakmadan küstahlıkta zirveye çıktı.

15 Ekim 2021 Cuma 07:51 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 07:51
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelen Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, küstah sözler sarf etti.

Doğu Akdeniz ve Ege'de savaş tehdidiyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Dendias, "Akdeniz'de Yunanistan, bir savaş sebebiyle (casus belli) karşı karşıya. Burada egemen haklarını kullanmasıyla durum savaşa gidebilir. Her gün de provokasyona maruz kaldığımızı belirtmeliyim. Yunanistan, diplomasi yoluyla sorunları çözmede kararlı" dedi.

İki bakan açıklamalarının sonrasında yenilenen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı. Türkiye'nin deniz yetki alanına giren Yunanistan, TSK tarafından zaman zaman bölgeden uzaklaştırılıyor.

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