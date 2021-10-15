Cürmüne bakmadan küstahlıkta tavan yaptı! Türkiye'ye yönelik hadsiz sözler

15 Ekim 2021 Cuma 07:51 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 07:51

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelen Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, küstah sözler sarf etti.

Doğu Akdeniz ve Ege'de savaş tehdidiyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Dendias, "Akdeniz'de Yunanistan, bir savaş sebebiyle (casus belli) karşı karşıya. Burada egemen haklarını kullanmasıyla durum savaşa gidebilir. Her gün de provokasyona maruz kaldığımızı belirtmeliyim. Yunanistan, diplomasi yoluyla sorunları çözmede kararlı" dedi.

İki bakan açıklamalarının sonrasında yenilenen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı. Türkiye'nin deniz yetki alanına giren Yunanistan, TSK tarafından zaman zaman bölgeden uzaklaştırılıyor.