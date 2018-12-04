D-8 ülkeleri arasında ‘ulusal parayla kartlı ödeme sistemi’ geliyor

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, ortak para biriminin gelecekte olabileceğini ama ülkelerin kendi para birimlerini bir an önce 8 ülke arasında herhangi bir sıkıntı olmadan kullanabilmeleri gerektiğini söyledi.

Bir ‘fintech’ firmasıyla görüşme halinde olduklarını belirten Shaari, “Firma bize pek çok aplikasyonu içinde barındıran bir ‘D-8 Ödeme Kartı’ hazırlamaya çalışıyor.” dedi.

Kartın özellikleri hakkında bilgi veren Shaari, şunları söyledi:

"Türkiye'den kalkıp Malezya'ya gittiniz ve elinizde D-8 kartınız var, TL'nizi Ringgit'e veya dolara çevirmeden, herhangi bir kayba da uğramadan alışveriş yapmanızı sağlayacak. Yerli parayla ticaret ve D-8 kartı aynı zamanda yürütülen ayrı iki çalışma. İkisini de çok önemsiyoruz."

D-8 ülkeleri kimlerdir ve amaçı nedir?

İlk olarak fikir Necmettin Erbakan tarafından ortaya atılan D-8 uluslararası bir organizasyondur. Erbakan, Soğuk Savaş sonrasında yeni bir dünya düzeni kurulması gerektiğini ve Müslüman ülkelerin bu düzende güç birliğine giderek daha önemli bir rol üstlenebileceğini savunuyordu. Hali hazırda D-8 ülkelerinin nüfusunun büyük çoğunluğu Müslümandır. Bu ülkeler; Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’dır.

D-8’in amacı, üye ülkeler arasındaki ticareti ve işbirliğini artırmaktır. D-8 girişiminin başlatılmasındaki amaç, büyük bir ekonomik potansiyeli, çeşitli kaynakları, geniş bir nüfus ve coğrafi alanı temsil eden 8 ülke arasında ticaret ilişkilerinde yeni fırsatlar yaratmak ve çeşitlendirmek, uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılımı artırmak, daha iyi hayat şartları sağlamak, somut ortak projeler etrafında ekonomik işbirliğini geliştirmek ve gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki durumlarını güçlendirmektir.