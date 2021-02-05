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Dünya

Dağcı Atanas Skatov'un cesedi bulundu

K2 zirvesine tırmanmak isteyen dağcı Atanas Skatov'un cesedi bulundu.

AA05 Şubat 2021 Cuma 15:51 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 15:51
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SOFYA (AA) – Everest'in ardından 8 bin 611 metreyle dünyanın ikinci en yüksek zirvesi olan Pakistan'daki K2'ye tırmanmaya çalışan Bulgar dağcı Atanas Skatov'un cesedi bulundu.

Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), kış döneminde daha da zor olan bir tırmanışa girişen Skatov'un kurtarma ekiplerinin ulaşamayacağı bir yere düştüğünü açıkladı.

Dağcının cesedi Pakistan ordusunun helikopterli ekibi tarafından bulundu.

Deneyimli dağcı olan Skatov bugüne dek dünyada 8 bin metreden yüksek 14 zirvenin 10'unu başarıyla tırmanmıştı.

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