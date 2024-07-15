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Dünya

Dağda yürüyüş yapan genç kız, erkek arkadaşının gözü önünde ayı tarafından parçalanarak öldürüldü

Genç kız, yürüyüş sırasında erkek arkadaşının gözü önünde ayı tarafından parçalanarak öldürüldü

Abdulmuttalip Alnıaçık - Muhabir15 Temmuz 2024 Pazartesi 10:51 - Güncelleme:
Dağda yürüyüş yapan genç kız, erkek arkadaşının gözü önünde ayı tarafından parçalanarak öldürüldü
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Romanya'da yürüyüş sırasında ayı saldırısına uğrayan bir genç hayatını kaybetti.

19 yaşındaki Maria Diana, erkek arkadaşıyla Bucegi dağlarında yürüyüş yaparken ayı ile karşılaştı. Diana acil servisi ararken ayı bacağını yakaladı ve onu 120 metrelik bir uçurumdan aşağı sürükledi.

"ÇIĞLIK ATIYORDU"

Yerel dağ kurtarma servisinin başkanı Dan Banu yaptığı açıklamada, "Çok korkmuştu. Anlayabiliyordunuz, çığlık atıyordu: 'Ayı giderek yaklaşıyor!' dedi" ifadelerini kullandı.

Kurtarma ekipleri Diana'nın cesedini almaya gittiklerinde ayının cesedin etrafında döndüğünü gördüler.

"KEŞKE BEN OLSAYDIM"

Ayı vurularak öldürülürken, olaydan yara almadan kurtulan Diana'nın erkek arkadaşı, Spumoasa şelalesine doğru tırmanırken ayı ile karşılaştıklarını söyledi.

"Beklenmedik bir şeydi" diyen erkek arkadaş, "Ayıyı korkutmaya çalıştım ama talihsizlik oldu. Keşke ben olsaydım" dedi.

UÇURUMDAN MI ATLADI AYI MI SÜRÜKLEDİ?

Ülkenin dağ kurtarma hizmetleri olan Salvamont Romanya Başkanı Sabin Corniou ise yaptığı açıklamada, "Elimizdeki bilgilere göre ayı, patikada genç kadına saldırdı, onu patikanın yanındaki bitki örtüsüne sürükledi ve bu bitki örtüsünün bir yerinde onu bir uçurumdan bıraktı. Ayı da peşinden aşağı indi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan vahşi hayvanlar uzmanı Carmen Strungaru, ayının Diana'yı uçurumdan aşağı sürüklemiş olmasının muhtemel olmadığını ifade ederek, "Kızın korkup kaçmaya çalışması ve ayıyla birlikte uçuruma düşmesi daha olasıdır" dedi.

Romanya, Rusya dışında Avrupa'nın en büyük boz ayı popülasyonuna ev sahipliği yapıyor.

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