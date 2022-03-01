''Daha kötü günler geliyor, Kiev muharebesi uzun ve kanlı olacak''

1 Mart 2022 Salı 08:01 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 08:01

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Askeri açıdan Ukrayna'yı daha kötü günler bekliyor" dedi.

CNN Internatıonal'a konuşan ve adını paylaşmak istemeyen bir siyasetçi de önümüzdeki günlerde yaşanması beklenen olayların "son derece endişe verici" olduğunu söyledi.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Demokrat Senatör Chris Murphy de "Kiev muharebesi uzun ve kanlı olacak" dedi. Murphy Batı ülkelerinin üst düzey Rus yönetici ve oligarklarının varlıklarını dondurmakla yetinmeyip bunlara el koyması gerektiğini belirtti, bunun Putin ve yakın çevresinin beklediğinden öte bir adım olacağını savundu.