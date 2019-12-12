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Dahi çocuk 9 yaşında üniversiteyi bıraktı

Hollandalı 9 yaşındaki dahi çocuk Laurent Simons ailesinin kararı ile üniversiteyi bıraktı.

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Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde 20’li yaşlardaki öğrenciler arasında dizüstü bilgisayarı ile uğraşan 9 yaşındaki Laurent Simons’un önümüzdeki günlerde lisans eğitimini tamamlayarak ‘dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını’ alması beklenirken, üniversite yönetimi, Laurent’in 26 Aralık’dan önce mezun olmasının gerçekçi olamayacağını savundu. Laurent’in ailesi Lydia ve Alexander Simons çifti ise üniversitenin sunduğu takvimi kabul etmediği için oğullarının eğitimine son verdi. 

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