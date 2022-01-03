Daimi üye 5 ülkeden 'nükleer savaşın önlenmesi'' çağrısı

AA 3 Ocak 2022 Pazartesi 18:30 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 18:31

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması uyarınca nükleer silah bulundurma yetkisine sahip, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi 5 ülke, ortak açıklama yayımladı.

Beş ülkenin liderlerinin Nükleer Silahlı Devletler arasında savaşın önlenmesinin ve stratejik risklerin giderilmesinin en önemli sorumluluğu olarak gördüğü vurgulanan açıklamada, "Bir nükleer savaşın kazananının olmayacağını ve asla yapılmaması gerektiği yineliyoruz. Nükleer kullanımının çok öteye giden sonuçları olacağından nükleer silahlar - var olmayı sürdürdüğü sürece - yalnızca savunma amacıyla saldırganlığı caydırmak ve savaşı önlemek için kullanılmadır." mesajı verildi.

Açıklamada, liderlerin, nükleer silahların daha fazla yayılmasının önlenmesi gerektiğine güçlü şekilde inandığı vurgulanarak "Nükleer tehditlere dikkat çekilmesi ve ikili ile çok taraflı silahsızlanma ve yayılmanın önlenmesi, silah kontrolü anlaşmalarının ve taahhütlerin muhafaza edilmesi ve bunlara uyulması gereğinin altını çiziyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın 6. maddesinde öngörülen nükleer silah yarışının en erken zamanda sona erdirilmesiyle sıkı ve etkin uluslararası kontrol altında genel ve tam silahsızlanma için anlaşmaya varılması için çaba gösterilmesi ilkesine bağlılığın vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hepimiz nükleer silahların yetkisiz ve istem dışı kullanımının önlenmesine yönelik ulusal tedbirleri sürdürmeyi ve daha fazla güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Hedef almama konusunda daha önce yapılan beyanların öneminin altını çizerek nükleer silahlarımızın hiçbirinin birbirimizi veya herhangi başka ülkeyi hedef almadığını tekrar teyit ediyoruz."

Açıklamada, tüm devletlerin nükleer silahsızlanmaya yardımcı olacak bir güvenlik ortamının oluşturulması için çaba sarf etmesi gerektiği belirtilerek askeri cepheleşmelerden kaçınılması ve tüm tarafların güvenlik çıkarları ile endişelerine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.