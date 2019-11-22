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Dairesinde ölen adamın cansız bedeni 3 yıl sonra bulundu

İsveç'te bir daireden, öldüğü üç yıldır fark edilmemiş olan bir kişiye ait ceset çıktı.

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Polis ekipleri, buzdolabındaki yiyeceklerden ve daire kapısının yakınındaki posta ve gazetelerden yola çıkarak adamın bu zaman dilimi boyunca ölü olduğu sonucuna vardı.
 
Pazartesi günü Stockholm'deki Södermalm'ın Skanstull bölgesindeki olay yerine vardıklarında polis dairenin içindeki ışıkları açık, radyoyu da hala çalar vaziyette buldu.
 
Södermalm'den polis memuru Viktor Adolphson ilk olarak, yaşlı diye tarif ettiği adamın kirası için otomatik ödemeler durunca fark edildiğini söyledi.
 
Ancak daha sonra paylaştığı tweet'te, ödemelerin normal şekilde yapılmaya devam ettiğini ve aslında duruma dikkat çekenin adamın endişeli komşuları olduğunu ifade etti.
 
Polis memuru, “Adamın uzun süredir görülmediğine dair uyarıda bulunan komşular vardı. Her şeye rağmen insanların umursaması güzel" dedi.
 
Adolphson, polis birimlerinin söz konusu kişinin doğal yollarla öldüğüne inandığını söylese de The Local'ın haberine göre resmi ölüm nedenine adli tıp uzmanları karar verecek.
 
Adolphson birilerinin ölümünün bu kadar uzun süre fark edilmeden kalmasının nadir görüldüğünü ama bunun zaman zaman da gerçekleşen bir durum olduğunu söyledi.
 
The Local'e konuşan polis memuru, “Çoğu durumda, söz konusu kişinin bir arkadaşı ya da randevulaştığı biri varsa, o orada olmadığında diğeri bunu fark ediyor. Ama ne yazık ki böyle şeyler de oluyor" dedi.
 
(Independent Türkçe)

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