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Dünya

Dakka'da binlerce kişi seçimleri protesto etti

Bangladeş'in başkenti Dakka'da yüzlerce kişi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde, Ocak 2024'te yapılması planlanan seçimleri protesto etmek için sokağa çıktı.

AA10 Aralık 2023 Pazar 14:44 - Güncelleme:
Dakka'da binlerce kişi seçimleri protesto etti
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Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Dakka'da gösteri düzenleyen yüzlerce kişi, 7 Ocak 2024'te yapılması planlanan seçimleri protesto etti.

Pankart taşıyarak, seçimlere kadar iktidardaki Avami Birliği partisi yerine geçici bir hükümet kurulması talebini yineleyen protestocular, polisin gösteriye katılanlardan bazılarını gözaltına aldığını öne sürdü.

HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

Polisin 28 Ekim'de yapılan gösteriye müdahalesinde bir polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet destekçisi ve kolluk kuvveti yaralanmıştı.

Gösterilerden bir gün sonra ana muhalefetteki BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

BNP, Alamgir'in tutuklanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük "genel grev" çağrısında bulunmuş, 31 Ekim'de de "hükümetin baskılarını protesto etmek" için büyük şehirlerde 3 günlük ulaşım ablukası başlatmıştı. Ablukaya Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi ve diğer muhalefet partileri de katılmıştı.

Eski Başbakan Halide Ziya'nın liderliğindeki BNP, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını ve genel seçim yapılana kadar geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep ediyor. BNP ve müttefikleri, Başbakan Hasina'yı 2018 seçimlerinde hile yapmakla suçluyor ve gelecek seçimleri kimin denetleyeceğine dair protestoları sürdürüyor.

Hasina da tekrar başbakan olmayı umarak anayasada belirtildiği üzere seçimin, hükümetin gözetiminde yapılması gerektiğini ifade ediyor.

ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de tarafları şiddetten kaçınılması ve güvenilir bir seçim yapılmasına yönelik çalışmaya teşvik ediyor.

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