İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Mayıs 2021 Perşembe / 24 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3186
  • EURO
    10,0343
  • ALTIN
    479.674
  • BIST100
    1425.62
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Damat adayı matematik testinden geçemeyince düğün iptal edildi
Dünya

Damat adayı matematik testinden geçemeyince düğün iptal edildi

Hindistan'da bir düğünde, damat gelin tarafından sorulan matematik sorusunu bilemediği için düğün iptal edildi. Gelinin kuzeni, damadın eğitimsiz olduğunu öğrenince, 'Ailesi, damadın eğitim düzeyi konusunda bizi bilgilendirmemişti. Okula gitmemiş bile olabilir. Damadın ailesi bizi aldattı, ama cesur kız kardeşim sosyal tabudan korkmadan dışarı çıktı.' dedi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:07 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 11:07
ABONE OL

Hindistan'da başkent Yeni Delhi yakınlarındaki Uttar Pradesh'te gerçekleşen bir düğün, matematik sorusu nedeniyle iptal edildi.

Evliliklerin çoğunun ailelerin ayarlamasıyla yapıldığı Hindistan'da, düğün alanına gelen damat, gelin tarafından kendisine sorulan çarpım tablosunu yapamadı.

Bunun üzerine gelin, 'matematiğin temellerini bilmeyen biriyle evlenemeyeceğini' söyledi. Arkadaşları ve aile üyeleri ise, fikrini değiştirmesi konusunda gelini ikna edemediler.

Sputnik'in aktardığı habere göre, gelinin kuzeni, damadın eğitimsiz olduğunu öğrenince şaşırdıklarını açıkladı ve şunları söyledi:

"Ailesi, damadın eğitim düzeyi konusunda bizi bilgilendirmemişti. Okula gitmemiş bile olabilir. Damadın ailesi bizi aldattı, ama cesur kız kardeşim sosyal tabudan korkmadan dışarı çıktı."

Her iki taraf da, köyün önde gelen vatandaşlarının müdahalesi konusunda anlaştığı için polis herhangi bir soruşturma başlatmadı. Ancak, anlaşmanın bir parçası olarak gelin ve damadın ailelerinin hediye ve mücevherleri iade etmeleri gerekecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.