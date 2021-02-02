Dangote, yeniden Afrika'nın en zengini

AA 02 Şubat 2021 Salı 14:43 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 14:43

Forbes dergisinin "Afrika'nın En Zenginleri" listesine göre Dangote Group Başkanı Dangote, geçen yıl Afrika'nın en zengin iş insanı unvanını korudu.

Dangote'yi, 8,5 milyar dolarlık servetiyle Mısırlı iş insanı Nassef Sawiris ve 8 milyar dolarlık varlığıyla Güney Afrikalı iş insanı Nicky Oppenheimer takip etti.

- 2019'da da Afrika'nın en zengini seçilmişti

63 yaşındaki Dangote, Nijınerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde ticaretle uğraşan zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

İş dünyasına, gıda ve çimento sektöründe gerçekleştirdiği yatırımlarla giren Dangote, son 10 yılda daha çok petrol ve gaz gibi enerji sektörüne yatırım yaptı.

Dangote, 2019'da üretim kapasitesiyle Nijerya'daki yakıt tüketimini karşılayabilecek kapasitede olan dünyanın en büyük petrol rafinerisini satın aldı.

Nijeryalı iş insanı 2019 yılında da Afrika'nın en zengini seçilmişti.