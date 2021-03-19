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Dünya

Danimarka Afrika'da deniz korsanlığıyla mücadele için fırkateyn gönderiyor

Danimarka, korsanlıkla mücadele için Gine Körfezi'ne fırkateyn göndereceğini duyurdu.

star.com.tr19 Mart 2021 Cuma 21:44 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 21:44
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Danimarka Dışişleri Bakanlığı, ülkenin korsanlıkla mücadele çabalarına yardımcı olmak için Afrika'nın güneybatısında kalan Gine Körfezi'ne bir firkateyn göndereceğini duyurdu.

Uluslararası sularda Danimarka komutasındaki gemi, korsanlara karşı uluslararası operasyona katkıda bulunması için Kasım 2021'den Mart 2022'ye kadar beş ay süreyle konuşlandırılacak. Yağmurlu mevsimden sonra denizin daha sakin olduğu ve korsan saldırılarının sıklaştığı belirtildi.

Konuşlandırılacak olan Danimarka Kraliyet Donanması'na ait gemisinin adı açıklanmasa da Absalon veya Iver Huitfeldt sınıfı bir fırkateynin görev alacağı tahmin ediliyor. Fırkateyn, korsanlıkla mücadele etmek, bölgedeki ticaret gemilerine destek vermek ve onlara eşlik etmek üzere görev yapacak.

"Danimarka, deniz güvenliğini tehdit ettiği için Gine Körfezi'ne bir fırkateyn konuşlandırıyor. Bölgedeki birkaç ciddi adam kaçırmanın arkasında korsanlar var, bu Danimarka'nın ve yabancı mürettebatın güvenliğini tehdit ediyor." şeklinde konuşan Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen, "Böyle bir durumda sadece izleyemeyiz ve izlemeyeceğiz. Danimarka Donanması daha önce korsanlarla mücadelede güçlü ve önemli olduğunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.

star.com.tr

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