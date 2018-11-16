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Danimarka Avrupa ordusuna sıcak bakmıyor

Danimarka, Avrupa ordusu fikrini desteklemediğini açıkladı.

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Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen, ülkenin 2019-2020 dışişleri ve güvenlik politikası tanıtımı toplantısında yaptığı konuşmada, "Avrupa ordusuna olumlu bakmadığımızı açıkça belirttik. Geçen hafta Fransa Savunma Bakanı'na (Florence Parly) da Avrupa ordusu fikrini hiçbir koşulda desteklemediğimizi anlattım." ifadesini kullandı.

Frederiksen, ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) savunma alanında iş birliğine katılmadığına işaret ederek, bu konunun yeniden tartışmaya açılması gerektiğini ancak şu an için bir halk oylamasının gündemde olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen de burada yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Kendimizi Çin, Rusya ve ABD'ye karşı da savunmak zorundayız." sözüne atıfta bulunarak, "'ABD'ye karşı kendimizi savunacağız' diye bir şey yok. ABD bizim özgürlük savunmamızın köşe taşı. ABD, son dönemde Avrupa'da olup bitenle daha önce olduğundan daha meşgul." şeklinde konuştu.

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