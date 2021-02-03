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Dünya

Danimarka, BAE ile uçuşları askıya alma süresini uzattı

Danimarka, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile uçuşları askıya alma süresini uzattığını bildirdi.

AA03 Şubat 2021 Çarşamba 09:00 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 09:01
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Ulaştırma Bakanı Benny Engelbrecht, Dubai’deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığına ve gece kulüplerinin kısmen kapatıldığına dikkati çekerek, işi şansa bırakamayacaklarını, bu nedenle BAE ile uygulanan uçuş yasağının süresinin uzatıldığını duyurdu.

Engelbrecht, söz konusu uygulamanın Danimarka’nın yurt dışından gelenler için PCR testi zorunluluğu yasası yürürlüğe girene kadar ya da en fazla bir hafta uzatıldığını kaydetti.

Danimarka Ulaştırma Bakanlığı, 22 Ocak’ta BAE ile uçuşları 5 gün boyunca askıya aldığını duyurmuştu. Bakanlık, 26 Ocak’ta yasağın 2 Şubat’a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, BAE’nin turizm merkezi Dubai’deki Kovid-19 testlerinde usulsüzlük yapıldığı şüphesi üzerine böyle bir kararın alındığı kaydedilmişti.

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