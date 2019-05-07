19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1448
  • 6,8785
  • 252.733
  • 91.425
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Danimarka Başbakanı Rasmussen’den genel seçim çağrısı

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, 5 Haziran'da genel seçim çağrısında bulundu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, yapılan anketlerde başında bulunduğu merkez sağ koalisyonun, Sosyal Demokratların önderlik ettiği daha sol eğilimli bir blok tarafından yenileceğinin öngörülmesine rağmen 5 Haziran için genel seçim çağrısında bulundu. Seçim Avrupa parlamento seçimlerinden 10 gün sonra yapılacak.
 
Öte yandan, Danimarkalılar arasında iklim değişikliği konusunda artan endişe büyüyor. Bununla birlikte, 41 yaşındaki Sosyal Demokrat lider Mette Frederiksen, güçlü çevre sicili rekoru ile öne çıkan Danimarka'da daha yeşil politikalar sözü verdi.
 
Rasmussen, Liberal Partisini Muhafazakarlar ve vergi karşıtı Liberal İttifak ile birleştiren üç partili bir koalisyona liderlik ediyor. Hükümeti iktidarda kalmak için göçmenlik karşıtı Danimarka Halk Partisi'nden milletvekili desteğine güvendi. Ancak milliyetçi grup, aşırılık yanlısı partilerin yarışa girmesi ve popülist oyu bölmesi sonrasında son zamanlarda geride kaldı.

Bahçeli´den eski model otomobille Ankara turu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı

İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı

Başkan Erdoğan: Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değil

Başkan Erdoğan: Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değil

NASA asteroid savunma sistemini 2022'de test edecek

NASA asteroid savunma sistemini 2022'de test edecek

Google uyarıyor: Telefonunuzdan bu uygulamaları hemen silin!

Google uyarıyor: Telefonunuzdan bu uygulamaları hemen silin!

YPG/PKK'nın petrol taşıyan tankerleri hava uçuruldu

YPG/PKK'nın petrol taşıyan tankerleri hava uçuruldu

Boykota mı hazırlanıyorlar? CHP kararını verdi

Boykota mı hazırlanıyorlar? CHP kararını verdi

Silahlı kuvvetlere minyatür füze

Silahlı kuvvetlere minyatür füze

'Atla' diye bağırdılar, kendini boşluğa bıraktı

'Atla' diye bağırdılar, kendini boşluğa bıraktı
 

POPÜLER HABERLER

Avustralya Başbakanı Morrison, yumurtalı saldırıya uğradı

Avustralya Başbakanı Morrison, yumurtalı saldırıya uğradı

Bu keşif dünyayı şoke etti! Tam 4 bin 500 yıl geriye gittiler...

Bu keşif dünyayı şoke etti! Tam 4 bin 500 yıl geriye gittiler...

İmkansızı başardı! İncir çekirdeğine İhlas suresini yazdı...

İmkansızı başardı! İncir çekirdeğine İhlas suresini yazdı...

Google uyarıyor: Telefonunuzdan bu uygulamaları hemen silin!

Google uyarıyor: Telefonunuzdan bu uygulamaları hemen silin!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA