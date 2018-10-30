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Danimarka'da, İran gizli servisiyle bağlantılı 1 kişinin saldırı girişiminde bulunurken yakalandı

Danimarka polisi, İran gizli servisiyle bağlantılı 1 kişinin saldırı girişiminde bulunurken yakalandığını açıkladı.

  • İHA
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Danimarka polisi, İran gizli servisinin Danimarka’ya sığınan 1 İranlı’ya saldırı girişiminde bulunmaya çalıştığını açıkladı. Danimarkalı yetkililer, İran asıllı Norveç vatandaşı olan 1 şüphelinin saldırı planladığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Suikast yapılması planlanan kişinin Ahvaz'ın Kurtuluşu İçin Arap Mücadelesi Hareketi’nin Danimarka lideri olduğu belirtildi.
 
Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte, İran’a en kısa sürede cevap vereceklerini açıkladı. Polis, saldırganın 21 Ekim’de tutuklandığını bildirirken Norveç polisi, Danimarka ile işbirliği yaptıklarını belirtti.
 
İran'da 22 Eylül'de meydana gelen terör saldırısının ardından yaklaşık 25 kişinin hayatını kaybetmişti. İran yönetimi, Danimarka büyükelçisini çağırarak Danimarka hükumetinin, saldırıda parmağı bulunan teröristleri, barındırmakla suçlamıştı.
  
 

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