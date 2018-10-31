Danimarka Genelkurmay Başkanı sevgilisini binbaşı yaptı

Danimarka Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Hans-Christian Mathiesen’e yetkisini yakınlarına ayrıcalık tanımak (Nepotizm) için kullandığı gerekçesi ile adli soruşturma başlatılacağını duyurdu. Savunma Bakanlığı Denetleme Birimi akraba veya adam kayırma, öznel ve adil olmayan şekilde yapılan ayrımcılık iddiaları üzerine 19 Ekim'de Genelkurmay Başkanı hakkında araştırma başlatmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda Genelkurmay Başkanı hakkında adli soruşturma başlatılacağı duyuruldu.

SEVGİLİSİNİ BİNBAŞI YAPTI

Denetleme biriminin yaptığı araştırmalar sonucunda Genelkurmay Başkanı Mathiesen’in sevgilisine binbaşı rütbesi verebilmek için ‘uluslararası misyonlarda görev yapmış olma zorunluluğunu’ kaldırttığını tespit etti. Araştırmada Genelkurmay Başkanı’nın ayrıca sevgilisi için askeriyede bir ofis açtığı ve bu ofiste de onu yetkilendirildiği sonucuna ulaştı.

SAVUNMA BAKANI FREDERİKSEN'DEN AÇIKLAMA

Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen yaptığı açıklamada konuyu yakından takip ettiğini belirtirken, soruşturmanın sonucunda kamuoyunu bilgilendireceklerini vurguladı. Frederiksen Genelkurmay Başkanı'nın istifa edip etmeyeceği sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Öte yandan Mathiesen’in geçici süre ile zorunlu izne ayrıldığı öğrenildi.