29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7256
  • 6,355
  • 275.441
  • 95713.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Danimarka kraliyet ailesi Trump'ın ziyaretini ertelemesine şaşırdıklarını açıkladı

Danimarka kraliyet ailesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya yapacağı ziyareti ertelemesini şaşkınlıkla karşıladıklarını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Danimarka kraliyet ailesinin sözcüsü Lene Balleby, Associated Press (AP) ajansına yaptığı açıklamada, Trump'ın 2-3 Eylül'de Danimarka'ya yapacağı ziyareti erteleme kararının şaşkınlık yarattığını belirtti.

Öte yandan, Danimarka eski Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard, TV2'ye yaptığı açıklamada, konunun "diplomatik bir saçmalık" ve Trump'ın davranışının "garip" olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ABD'nin Grönland'ı satın alma fikrini "saçma" olarak yorumlamasının ardından, Danimarka'ya yapacağı ziyareti ertelemişti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka'nın halkıyla çok özel bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Ancak Frederiksen'in Grönland'ın satışı konusunda istişare etmekle ilgilenmediğine dair yorumlarına dayanarak, iki hafta sonra yapılması planlanan toplantımızı başka bir zamana erteliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

- TRUMP'IN GRÖNLAND'İ SATIN ALMAYI DİLE GETİRDİĞİ İDDİASI
 

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın toplantılarda, yemeklerde ve sohbetlerde danışmanlarına ABD'nin Grönland'i alıp alamayacağını sorduğunu, Grönland'ın bol kaynaklarının ve jeopolitik öneminin bahsi geçtiğinde ilgiyle dinlediğini yazmıştı. Haberde isminin açıklanmasını istemeyen iki kaynak da Trump'ın Beyaz Saray danışmanından bu konuyu araştırmasını istediğini aktarmıştı.

Associated Press ajansının Trump'ın yakın çevresinden olduğunu belirttiği bir kaynağa dayandırdığı haberinde de kaynak, Trump'ın Grönland'i satın alma konusunu müzakere ettiğini ancak bu konuda ciddi olmadığını söylemişti.

Grönland Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili "Grönland, mineraller, saf su ve buz, balık stokları, deniz ürünleri, yenilenebilir enerji gibi değerli kaynaklar açısından zengin ve macera turizmi için yeni bir mecra. İş yapmaya açığız ancak satılık değiliz." açıklamasını yapmıştı.

Frederiksen, Trump'ın Grönland'ı satın almak istediği yönündeki haberler için "bunun absürt bir tartışma konusu" olduğu değerlendirmesini yaparak, adanın satılık olmadığını yinelemişti. Frederiksen, "GrönlandDanimarkalı değil. Grönland Grönlandlı. Buna cidden niyet edilmediğini ısrarla ümit ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Eski ABD Başkanı Harry Truman, 1946 yılında Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'i satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.

Yeni İHA´ları ilk uçuşunu yaptı... 24 saat havada kalabiliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yeni Akit GYY'si Kadir Demirel'in öldürülmesi davasında karar!

Yeni Akit GYY'si Kadir Demirel'in öldürülmesi davasında karar!

MSB duyurdu: 149 göçmen kurtarıldı

MSB duyurdu: 149 göçmen kurtarıldı

FETÖ'nün 'gaybubet evi'ne operasyon: 'Bölge ablası' yakalandı

FETÖ'nün 'gaybubet evi'ne operasyon: 'Bölge ablası' yakalandı

Efsane geri dönüyor! İşte tüm detaylar...

Efsane geri dönüyor! İşte tüm detaylar...

İsrailli uyuşturucu baronu elini kolunu sallayarak kaçtı, ülke karıştı

İsrailli uyuşturucu baronu elini kolunu sallayarak kaçtı, ülke karıştı

İstanbul'da gök gürültülü yağmur başladı! Yağış ne kadar sürecek?

İstanbul'da gök gürültülü yağmur başladı! Yağış ne kadar sürecek?

Son dakika... İşte canlı bombanın saniye saniye yakalanma anı

Son dakika... İşte canlı bombanın saniye saniye yakalanma anı

ABD'li diplomattan Trump'ı kızdıracak sözler: Tıpkı çocuk gibi...

ABD'li diplomattan Trump'ı kızdıracak sözler: Tıpkı çocuk gibi...
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul siyah bulutların altında: Eminönü´den Çamlıca Camii manzarası

İstanbul siyah bulutların altında: Eminönü´den Çamlıca Camii manzarası

Özel jetin parasını o vermiş...

Özel jetin parasını o vermiş...

Ölen 'buzul' için tören...

Ölen 'buzul' için tören...

Diyarbakır'da zehir tacirlerine dev operasyon!

Diyarbakır'da zehir tacirlerine dev operasyon!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA