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Danimarka mültecileri 'karantina adası'na gönderecek

Danimarka Parlamentosu, mültecilerin Lindholm Adası'nda toplanmasını içeren yasa tasarısını kabul etti.

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Danimarka Parlamentosu, mültecilerin Lindholm Adası'nda toplanmasını içeren yasa tasarısını kabul etti.
 
Parlamentoda, 2019 bütçe görüşmeleri kapsamında, mültecilerin, 7 hektarlık ıssız Lindholm Adası'nda kurulacak "geri gönderme merkezi"nde toplanmasını öngören yasa tasarısı oylandı.
 
Tasarı, hükümeti oluşturan Liberal Parti Venstre, Liberal İttifak ve Muhafazakar Parti ile hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağ görüşlü Danimarka Halk Partisinin oylarıyla parlamentodan geçti.
 
Ülkede büyük tartışmaları beraberinde getiren ve insan hakları örgütleri tarafından eleştirilen tasarıya göre, Danimarka'da sığınma talebi reddedilen ve ülkelerine gönderilemeyenlerle belirli suçlara karışan ve ülkelerine geri gönderilmeyi bekleyen mülteciler, Vordingborg Belediyesine bağlı Lindholm Adası'nda kurulacak "geri gönderme merkezi"nde toplanacak.
 
Danimarka Teknik Üniversitesi tarafından "karantina adası" olarak kullanılan adada kurulacak 125 kişi kapasiteli merkez 2021'de hizmete girecek.

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