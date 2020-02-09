Danimarka ordusunda göreve başlayan Müslüman kadın başörtüsü nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı

Danimarka Ordusu İletişim Direktörü Susanne Lund ise kendilerine başvuran kişilerin dini tercihlerinin sorulmadığını ancak adaylara, ordunun kılık-kıyafet yönetmeliğinin yer aldığı broşürleri e-postayla gönderdiklerini kaydetti. Müslüman genç kadın ise kendisine böyle bir broşür gelmediğini belirtti. Danimarka medyasına konuşan Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen de orduda başörtüsü yasağı olduğunu; üniforma kurallarının değişmeyeceğini vurguladı.
Öte yandan bir başka İskandinavya ülkesi İsveç’te, kadınlar başörtüsüyle orduda görev alabiliyor.