Danimarka Suudi Arabistan'a silah satışını durdurdu
Danimarka, Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki savaş nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışını durdurdu.
- star.com.tr
Danimarka, Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki savaşı gerekçe göstererek Suudi Arabistan'a silah satışını durdurdu.
Reuters haber ajansının aktardığına göre Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, silah satışının durdurulma kararının Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yapılan görüşmelerden sonra alındığını açıkladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.