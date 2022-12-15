İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2022 Perşembe / 22 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6475
  • EURO
    19,8179
  • ALTIN
    1065.38
  • BIST100
    5108.99
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Danimarka'da 44 yıl sonra ilk kez ''orta yol koalisyon'' hükümeti kuruldu
Dünya

Danimarka'da 44 yıl sonra ilk kez ''orta yol koalisyon'' hükümeti kuruldu

Danimarka'da 44 yıl sonra ilk defa sağ ve sol partiler bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurdu.

AA15 Aralık 2022 Perşembe 14:56 - Güncelleme:
Danimarka'da 44 yıl sonra ilk kez ''orta yol koalisyon'' hükümeti kuruldu
ABONE OL

Ülkedeki genel seçimlerin ardından Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sağ ve sol partilerin bir araya gelerek oluşturduğu "orta yol koalisyon" hükümetinin üyelerini açıkladı.

Frederiksen'in 42 gün süren müzakerelerin ardından kurulduğunu açıkladığı koalisyon hükümeti, sol görüşlü Sosyal Demokrat Parti, merkez sağ Liberal Parti ve merkeziyetçi Ilımlı Partiden oluşuyor.

Yeni hükümette Liberal Parti Başkanı Jakob Ellemann-Jensen savunma bakanı olurken eski Başbakan Lars Lokke Rasmussen dışişleri bakanlığına getirildi.

"Orta yol koalisyon" hükümetinde 23 bakandan 8'i kadın. Bakanların 11'i Frederiksen'in liderliğini yaptığı Sosyal Demokrat Parti, 7'si merkez sağ Liberal Parti, 5'i ise merkeziyetçi Ilımlı Partiden.

Koalisyondaki üç parti, 179 koltuklu parlamentoda 89 koltuğa sahip.

Danimarka'da en son 1978'de, Sosyal Demokrat Parti ve Liberal Parti koalisyon kurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.