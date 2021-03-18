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Dünya

Danimarka'da bulundu! Tam 3 bin yıllık...

Danimarka'nın Odense Şehir Müzesi arkeologları, ülkenin üçüncü büyük adası Funen'de 1.3 kilo ağırlığında 3 bin yıllık bronz bir kılıç buldu.

DHA18 Mart 2021 Perşembe 12:57 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 12:57
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Funen Adası'nda Odense Şehir Müzesi arkeologları, yapılan kazılarda Bronz (Tunç) Çağ'dan kalma mükemmel korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu. Müze Küratörü Jesper Hansen, kılıcın hala keskin ve çok nadir bir eser olduğunu belirtti. Hansen, kılıcın adak olarak sunulduğunu ve bir beze sarılı bir şekilde gömüldüğünü ifade etti.

Müze yetkilileri, kılıcın kabzasının tahta, fildişi ve boynuzdan yapılmış olması nedeniyle üzerinden numuneler alınarak yaşının tam olarak belirleme çalışmaları yapılacağı ifade edildi.

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