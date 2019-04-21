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Danimarka'da kilise üyelerinin sadece yüzde 43'ü Tanrı'ya inanıyor

Danimarka'da kilise üyelerinin yarısından fazlasının Tanrı'ya inanmadığı ortaya çıktı.

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Kristelig Dagblad gazetesi için YouGov şirketinin yaptığı araştırmaya göre, ülkede kiliseye üye kişiler arasında Tanrı'ya inananların oranı sadece yüzde 43.
 
Araştırmada, "kiliseye üyeliğin Danimarkalı kimliğinin parçası şeklinde görüldüğü ancak bunun kişinin dindar olduğu anlamına gelmeyeceği" belirtildi.
 
Ülkede 5,7 milyonluk nüfusun yüzde 75'inin kilise vergisi ödeyerek kiliseye üye olduğu kaydedildi.

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