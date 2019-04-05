Danimarka'da Meclis'e çocuk getirmek yasaklandı
Danimarka Parlamentosu Başkanlık Divanı, aldığı kararla Meclis'e çocukla gelinmesini oy çokluğuyla yasakladı.
Meclis Başkanı Pia Kjaersgaard, Başkanlık Divanında alınan karar ile milletvekillerinin Parlamento Salonu’na çocukla gelmesinin yasaklandığını söyledi. Divanda, Parlamento Başkanı dahil 5 üyenin oyuna sunulan kararın, oy çokluğuyla alındığı belirtildi.
TOPLANTIYA BEBEK GETİRİNCE TARTIŞMA ÇIKTI
Daha önce Danimarka Parlamentosuna çocukla gelinmesi konusunda bir kural bulunmadığı kaydedildi. Geçen ay parlamentodaki toplantıya bebeğiyle gelen Muhafazakar Partili Mette Abildsgaard, Parlamento Başkanı Kjaersgaard tarafından uyarılmış ve bebeğin dışarıya çıkarılması istenmişti.
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