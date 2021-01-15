star.com.tr 15 Ocak 2021 Cuma 11:01 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 11:01

Inger Stojberg'in görevden alınma nedeninin, eşlerinden biri 18 yaşın altındaysa, 2016 yılında tüm evli sığınmacıları zorla ayırma kararıdır. Stojberg, kadınları korumaya çalıştığını söyleyerek kendini savunsa da, bunun yasadışı olduğu tespit edildi.



Görevden alma davasında, özel bir mahkeme yetkilerini yasadışı bir şekilde kullanmakla suçlanan bakan ve yetkilileri yargılıyor.

Görevden alma nedeninin, 2016 yılından beri, eşlerden biri 18 yaşın altındaysa, bireysel vaka değerlendirmesi yapılmaksızın tüm evli sığınmacıları zorla ayırma kararının alınması olduğu ve bunun tamamen yasalara aykırı olduğu bildirildi.

PARLAMMENTOYU DA YANLIŞ YÖNLENDİRMİŞ

Olayı incelemekle görevli özel bir komisyon, yalnızca görevlerini aşmakla kalmayıp parlamentoyu da yanlış yönlendirdiği sonucuna vardı.

Sağcı Muhafazakarlar ve Liberal İttifak ile birlikte sol kanattaki tüm partiler de görevden alma davasını destekliyor. Şaşırtıcı bir şekilde, kendi Venstre partisi bile lehte oy verdi.

Venstre lideri Jakob Ellemann-Jensen, "Venstre partisinin kanun ve düzene değer vermediği yönündeki suçlamalarla yaşayamam." dedi.

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