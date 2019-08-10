Danimarka'da polis merkezinde patlama
Danimarka´nın başkenti Kopenhag´daki bir polis merkezinde patlama meydana geldi. Polis, patlamada yaralanan olmadığını açıkladı.
- DHA
Patlama başkent Kopenhag´ın Nørrebro bölgesindeki bir polis merkezinde meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı açıklamada, olayın incelendiği ve patlamada yaralanan olmadığı belirtildi.
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