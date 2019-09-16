Danimarka'da silahlı çatışmada 1 Türk öldü
Danimarka’nın İshöj kentinde yaşanan silahlı çatışmada 22 yaşında Türk kökenli bir kişi hayatını kaybetti.
- AA
Batı Kopenhag Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İshöj kentinde pazar günü akşam saatlerinde silahlı çatışma çıktığı belirtildi.
Çatışmada 1 Türk'ün hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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