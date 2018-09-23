Danimarka'da Türk gençlere silahlı saldırı gerçekleştirildi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın batısında bulunan ve Türklerin yoğunlukta yaşadığı Ishoj şehrinde silahlı bir saldırı meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda sohbet eden bir grup Türk gencine, hareket halindeki bir araçtan maskeli kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu park halindeki araçlarda maddi hasar meydana gelirken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Olay yerine intikal eden Vestegnens polisi, gençler 3 el ateş edildiğini ve aracın hızla olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdiğini açıkladı.