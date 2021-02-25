Danimarka'dan Kovid-19 gevşeme sinyalleri

AA 25 Şubat 2021 Perşembe 00:06 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 00:06

Azınlık hükümetinin tek partisi Sosyal Demokrat Parti ve parlamentoda çoğunluğu sağlamasına destek veren Sosyalist Liberal Parti, Sosyalist Halk Partisi ve Birlik Listesi'nin vardığı uzlaşmaya göre, 1 Mart'tan itibaren 5 bin metrekareye kadar büyük dükkanların açılmasına izin verildi.

5 bin metrekareden büyük dükkanlar ise önceden rezervasyonla müşteri kabul edebilecek. AVM'lerdeki dükkanlar ise kapalı kalmaya devam edecek.

En fazla 5 kişinin bir araya gelmesi kuralı açık havada yapılan kültürel ve spor faaliyetlerinde 25 kişiye çıkarılırken, kültürel faaliyetlere katılacak kişilerin son 72 saatte alınmış PCR testi ibraz etmeleri gerekecek.

Kuzey Jylland ve Batı Jylland bölgelerinde lise ve dengi eğitim kurumlarında öğrenciler okullarına dönebilecek. Öğrenciler haftada iki defa PCR testi yaptırmak zorunda kalacak.

İsveç, Almanya ve Polonya arasında Baltık Denizi'nde bulunan Bornholm adasında ise temel eğitim okullarının tüm sınıflarının açılmasına izin verildi. Kuaförler, dövme klinikleri, güzellik salonları, sürücü kurslarının da maske, mesafe ve son 72 saatte alınmış PCR testi kuralları çerçevesinde açılmalarına izin verildi.

- Başbakan vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi

Başbakan Mette Frederiksen, Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, Adalet Bakanı Nick Haekkerup, Devlet Serum Enstitüsü Direktörü Henrik Ullum ve Sağlık İdaresi Direktörü Sören Broström ile bir basın toplantısı düzenleyerek vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi.

İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü B117'nin Danimarka'daki Kovid-19 vakalarının büyük çoğunluğunu oluşturduğuna işaret eden Frederiksen, kısıtlamaları "ne hızlı ne de yavaş", adım adım kaldıracaklarını söyledi.

Frederiksen, "Salgın dayanıklılığımızı deniyor. Salgın sabrımızı deniyor. Ne yazık ki toplumumuzu da." ifadelerini kullanarak, vatandaşların son 12 ayda salgına karşı korunduğunu, aşılamanın başladığını ve yaz aylarına kadar 1-2 ay daha sabredilmesini istedi.

Salgını kontrol altında tutarak orta yolu bulmaya çalıştıklarını aktaran Frederiksen, kısıtlamalarla ilgili karar verirken vakaların yanı sıra ekonomiyi de göz önünde bulundurduklarını vurguladı.

Frederiksen, salgının kontrol altında tutulabilmesi için vatandaşların sık sık PCR testi olması gerektiğini de belirtti.

