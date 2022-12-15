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Dünya

Danimarka'dan savunama için dikkat çeken kısıtlama! İptal edecekler

Danimarka'nın yeni koalisyon hükümeti, savunma harcamalarını artırmak için resmi tatili iptal etmeye hazırlanıyor.

AA15 Aralık 2022 Perşembe 23:43 - Güncelleme:
Danimarka'dan savunama için dikkat çeken kısıtlama! İptal edecekler
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Danimarka medyasındaki haberlere göre söz konusu karar, Sosyal Demokrat Parti, Liberal Parti ve Ilımlı Parti'den oluşan koalisyon tarafından alındı.

Seçimlerin ardından 42 gün süren müzakereler sonrası kurulan koalisyon hükümeti, savunma harcamalarına odaklanacak.

Savunma konusunun özellikle Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla ülkede daha fazla gündeme gelmesi dikkati çekiyor.

Bu amaçla Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, hükümetin üretkenliği ve ekonomik aktiviteyi artırması için Danimarka'nın 11 resmi tatilinden birini iptal edeceğini duyurdu. Söz konusu kararın ardından 1686'da resmi tatil olarak ilan edilen "Büyük Dua Günü"nün iptal edilmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin Danimarka basınına konuşan Frederiksen, "Avrupa'da savaş var ve savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu da herkesin biraz daha katkıda bulunmasını gerektirecek." ifadesini kullandı.

Söz konusu karar, Danimarka'nın din adamlarından büyük tepki aldı. Kararın etkileri sürüyor.

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