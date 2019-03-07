Danimarkalı iş adamı Klaus Riskaer Pedersen: Türkler ve Ruslarla iş birliği yapmak zorundayız

Danimarkalı iş adamı Klaus Riskaer Pedersen, 2018 yılında kendi ismiyle kurduğu partisini 2019 yılının yaz döneminde gerçekleştirilecek seçimlere hazırlarken, vaatleri arasında Türkiye ile yakın ilişkiler kurulacağından bahsetti.

Klaus Riskaer Pedersen Partisi’nin Kopenhag’daki genel merkezinde Danimarka basınına röportaj veren Pedersen, ele alacakları birincil meselenin vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi olduğunu belirtirken, dış politikanın da en az vergi konusu kadar önemli olduğunu dile getirdi.

“TÜRKLER BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ, AMA BİZ İSE SADECE ONLARI SİNİRLENDİRİYORUZ”

Türkiye’yi ve Rusya’yı “yakın müttefik” olarak tanımlayan Pedersen, “Türkler bizim için hayati önem teşkil ediyor. Her türlü tehlikenin Avrupa sınırlarına girmemesi için göğüslerini geriyorlar. Tam teşekküllü, dört başı mamur bir orduya sahip tek ülke Türkiye. ABD’den sonra NATO’nun en büyük ordusuna sahipler ve bu bazen unutuluyor. Onları sinirlendirmekten başka bir şey yapmıyoruz.” diye konuştu.

“ABD, NATO’YU VAŞİNGTON’UN ÇIKARLARI İÇİN MÜDAHALELERDE BULUNAN BİR YERE ÇEVİRDİ”

Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesinin ve Donald Trump’ın 2017 yılında ABD Başkanı olmasının Avrupa’nın güvenliği üzerinde çok büyük etkileri olduğunu anlatan Pedersen, “Dünya çapında operasyonlar düzenleyen ABD, NATO’yu Vaşington’un çıkarları için müdahaleler yapan bir orduya çevirdi. Bunlar Danimarka’nın çıkarlarına ters düşüyor. NATO’yu tekrar kuruluş amacına uygun olarak savunma ittifakına çevirmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“RUSYA’YLA ÇATIŞMAMIZ HİÇ MANTIKLI DEĞİL”

Danimarka’nın ABD çıkarları uğruna Rusya’yla çatışmaması gerektiğinin altını çizen Klaus Riskaer Pedersen, “Danimarka’nın Rusya’yla çatışması hiç mantıklı değil. Ruslarla 400 yıldır iş birliği halindeyiz ve bu iş birliğini daha da geliştirmeliyiz.” şeklinde konuştu.

“TÜRKLER VE RUSLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPMAK ZORUNDAYIZ”

Danimarka’nın uzun vadedeki tek rakibinin Çin olduğunu belirten Pedersen, “Eğer bu problemi çözmek için bir şeyler yapabilirsek, bu durum, iyi ilişkiler kurduğumuz herkes için faydalı olur. Bugüne dek yanlış işler yaptık. Artık Türklerle ve Ruslarla iş birliğini tesis etmek zorundayız.” dedi.