Danimarka'nın Bornholm Adası'nda elektrik kesintisi

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Baltık Denizi'nde, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarının yakınında bulunan Bornholm Adası'nda elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

Trefor El Net Ost Energi Şirketinden yapılan açıklamada, kesintinin sebebi konusunda spekülasyon yapılmak istenmediği, sorunun neden meydana geldiğinin araştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, kesintinin saat 08.00'de başladığı, öğleden sonra bütün Ada'ya elektrik verileceği kaydedildi.

İsveç'in güneyinde, Danimarka'ya ait 588 kilometrekarelik kayalık bir ada olan Bornholm'da yaklaşık 40 bin kişi yaşıyor.

- KUZEY AKIM 1 VE KUZEY AKIM 2 BORU HATLARINDAKİ SIZINTILAR

Danimarka ve İsveç yakınlarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların, kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği (AB) de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) da olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıklamıştı.

Rus enerji şirketi Gazprom da boru hatlarında basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurmuştu.