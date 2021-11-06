Darbe girişimi suçlamasıyla tutuklandı

AA 6 Kasım 2021 Cumartesi 12:48 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 12:48

Bamako Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Goita'nın "cinayete teşebbüs, hükümete komplo kurmak ve darbe girişiminde bulunmakla" suçlandığı belirtildi.

Açıklamada Goita hakkında açılan davada üst düzey asker ve polislerin olduğu da kaydedildi.

Albay Goita, 18 Ağustos 2020'de İbrahim Boubacar Keita'nın devrildiği darbeyi yapan grubun içinde yer alıyordu.

Goita, bu darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinde istihbarat biriminin başına getirilmiş ancak 24 Mayıs'ta yapılan 2'nci darbede görevden alınmıştı.

- ÜLKEDE 9 AYDA İKİNCİ DARBE

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Assimi Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlık görevine de Choguel Maiga'yı getirmişti.