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Darbeci askerlerin Venezuela'dan kaçtığı iddia edildi

30 Nisan'da Batı destekli muhalif Guaido ve partisi Voluntad Popular'ın lideri Lopez'in peşinde askeri kalkışmaya katılan ve Panama Büyükelçiliğine sığınan biri albay 16 askerin, silahlarıyla birlikte ülkeden çıktığı öne sürüldü.

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Venezuela'da başarısız askeri kalkışma girişimine katılan ve daha sonra Panama Büyükelçiliğine sığınan askerlerin ülkeden kaçtığı öne sürüldü.
 
Venezuela basınındaki haberlere göre, kendini geçici devlet başkanı ilan eden ABD ve Batı destekli muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ve partisi Voluntad Popular'ın lideri Leopoldo Lopez'in 30 Nisan'da denediği askeri kalkışmaya katılan 16 asker ülkeden çıkmayı başardı.
 
Başkent Caracas'ta görev yaptıkları La Carlota Hava Üssü'nü hedef alan ve kalkışma başarısız olunca Panama'nın, üssün hemen karşısında bulunan bir oteldeki büyükelçiliğine kaçan askerler silahları ile birlikte ülkeden çıktı.
 
Kaçan 16 asker arasında bir kurmay albay ve iki yüzbaşı bulunuyor.
 
30 Nisan'daki girişim
 
Yılbaşından bu yana büyük siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.
 
Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, gösteriler daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.
 
Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.
 
23 Ocak'ta, 30 gün içinde ülkeyi seçime götürmek için kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve şimdiye kadar seçim kararı almayan Guaido, başta ABD olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesince tanınmıştı.

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